Gestion axée sur les résultats : le ministère de la Famille valide son cadre budgétaire DPPD 2027-2029

Dans le cadre de l'amélioration de la gestion axée sur les résultats, le Ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a ouvert, le mardi 11 août 2026, l’atelier d’élaboration et de validation du Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD) 2027-2029 et des Projets Annuels de Performance (PAP) 2027. La rencontre s'est tenue sous la présidence d'Adama Baye Racine Ndiaye, Secrétaire Général du ministère.



Ces travaux de trois jours, qui s'étendent jusqu'au 13 août, s'inscrivent directement dans la mise en œuvre de la vision « Sénégal 2050 » et de la Stratégie nationale de Développement (SND) 2025-2029. L'objectif recherché par les autorités est de renforcer la qualité de la planification budgétaire, la maîtrise des charges publiques et l'efficacité des interventions sociales.



Durant cette session de travail, les cadres et experts mobilisés se consacrent à l’actualisation des stratégies opérationnelles des programmes sectoriels, à la définition d’indicateurs de performance mesurables, ainsi qu’à la projection des dépenses sur la période 2027-2029.



Cet exercice vise à ancrer une culture de redevabilité et de transparence, tout en assurant une meilleure adéquation entre les priorités de l'État et les crédits alloués, particulièrement en matière de protection des populations vulnérables et de promotion de l'équité sociale.



À l'issue des concertations, le ministère compte disposer de documents budgétaires validés et opérationnels. Lors de la cérémonie d'ouverture, le Secrétaire Général Adama Baye Racine Ndiaye a tenu à saluer le concours technique et financier des partenaires institutionnels, notamment la Direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants (DPDPE) ainsi que le Programme d’Appui au Développement Économique et Social du Sénégal (PADESS).

