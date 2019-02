Modification de la carte électorale : « 53 mille électeurs concernés dont 15 mille à Touba » ( ministre)

«Sur le fichier des 6, 683 millions électeurs inscrits, 53 mille électeurs sont concernés par les changements des cartes d’identité consécutivement à la modification de la carte électorale». L’annonce a été faite par le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye qui souligne que sur les 53 mille, 15 mille se trouvent à Touba.



Aly Ngouille Ndiaye d’expliquer : « Il s’agit de modification de bureaux de vote qui a touché 29 départements, et même quand on crée un bureau de vote, c’est une modification. Le cas de Touba est assez particulier, parce que dans cette zone, le vote a toujours été difficile, parce que d’une part, il y a la concentration des bureaux de vote, et d’autre part, il y a des gens qui se déplacent à des distances très longues pour aller voter. C’est la raison pour laquelle nous avons créé de nouveaux bureaux de vote dans Touba ».



Et cette situation nouvelle, souligne le ministre de l’Intérieur, « a nécessité l’édition de nouvelles cartes, d’autres non, c’est juste un petit décalage sur le plan de l’implantation physique, donc, ce n’est pas un changement de carte d’électeur».