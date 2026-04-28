Kaolack : deux élèves âgés de 16 ans au cœur d’une affaire de mœurs, une information judiciaire ouverte

Le parquet de Kaolack (ouest) a requis l’ouverture d’une information judiciaire visant deux élèves âgés de 16 ans, identifiés par leurs initiales M. Gaye et A. Ndiaye. Les mis en cause sont poursuivis aux côtés d’un vigile, actuellement en fuite, et d’autres personnes non identifiées pour des faits présumés « d’association de malfaiteurs, de tentative de viol sur mineur et d’atteinte aux bonnes mœurs ».



L’enquête, confiée à la Section de recherches de Kaolack, a été déclenchée à la suite d’une plainte déposée le 21 avril contre M. Gaye par El.H.M. Thiam, dont la présumée victime, S.S. Thiam, est le petit-fils. D’après le journal Libération, M. Gaye, fils d'un notable du quartier Mountaga Gaye qui fréquentait la maison de la présumée victime, avait été surpris tout nu, par S. Thiam, en train d'essayer de pénétrer S.S. Thiam.



Malgré les cris d'alerte de la dame, qui a tenté de mobiliser le mis en cause, M. Gaye a réussi à prendre la fuite. Entendue, la victime S.S. Thiam a révélé que c'est A. Ndiaye qui aurait incité son ami M. Gaye à le conduire dans sa chambre afin d'entretenir des rapports sexuels par voie anale avec lui.



Cueilli par les gendarmes, M. Gaye aurait reconnu les faits en avouant aussi avoir eu « des relations sexuelles » avec A. Ndiaye, son partenaire officiel mais aussi le vigile A. S. Il aurait également ajouté avoir entretenu à plusieurs reprises des rapports sexuels avec ces derniers.



Le prévenu aurait aussi avoué avoir abusé deux mineurs âgés entre 10 et 12 ans. Face aux enquêteurs, A. Ndiaye aurait enfin affirmé pour sa part avoir effectivement entretenu une relation sexuelle avec M. Gaye, une seule fois.