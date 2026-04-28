Qu’attendons-nous ? (Par Hamidou Thiaw, Président du MPR)

Cette réalité met à nu une évidence que nous refusons trop souvent d’affronter : la fragilité persistante de l’Afrique subsaharienne, tant sur le plan militaire qu’économique. Une fragilité qui entretient, malgré nous, une dépendance structurelle vis-à-vis de l’Occident.

Alors, posons la seule question qui vaille : qu’attendons-nous pour agir ensemble ?

Car la vérité est implacable : seuls, nous reculons. Ensemble, nous pouvons résister, reconstruire et prospérer. L’histoire nous enseigne que l’unité n’est pas une option, mais une nécessité stratégique. Divisés, nous nous affaiblissons. Unis, nous devenons une puissance.

Il est temps de dépasser les rivalités d’ego, les postures politiques stériles et les logiques de cloisonnement. Il est temps de bâtir une solidarité africaine concrète, opérationnelle et assumée. Une coopération économique renforcée. Une coordination militaire structurée. Une entraide institutionnalisée.

Nous ne devons plus seulement attendre l’aide extérieure. Nous devons aussi la demander avec lucidité lorsque nécessaire — mais surtout, nous devons apprendre à nous entraider spontanément, sans condition, sans calcul, sans délai.

Ce qui se joue aujourd’hui au Mali n’est pas un drame isolé. C’est un signal d’alarme pour toute la région. C’est le reflet de nos propres vulnérabilités.

C’est avec une profonde tristesse que je regarde nos frères maliens faire face à l’épreuve. À toutes les familles endeuillées, au peuple malien dans son ensemble, j’adresse mes condoléances les plus sincères et mon soutien le plus total.

Mais au-delà des mots, il est temps d’agir.

L’Afrique ne doit plus subir son destin. Elle doit le construire. Maintenant.

Au-delà des frontières héritées de l’histoire, le Sénégal et le Mali furent jadis un même espace, une même dynamique humaine, avant de devenir deux nations souveraines, mais à jamais liées. Aujourd’hui, ces deux pays frères vacillent, chacun confronté à ses propres urgences : l’un lutte pour sécuriser ses frontières et protéger ses populations, l’autre voit son économie s’essouffler dangereusement.