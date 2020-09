Modification offres illimix Orange-Sénégal: "On ne peut pas parler de victoire ni de défaite", affirme Mountaga Cissé (INTERVIEW)

L’ARTP a obtenu de Orange-Sonatel une légère modification des tarifs polémiques. Peut-on parler de victoire ?

"Si le régulateur se rend compte que les tarifs sont excessivement élevés, il peut intervenir"

On ne peut pas parler de victoire ni de défaite, car dans cette histoire, beaucoup ignoraient que l’Artp avait une certaine limite pour prendre certaines décisions parce que tout simplement dans ce bras de fer qui oppose certains consommateurs à l’opérateur Orange, le régulateur peut certes, jouer un rôle d’arbitre, mais son arbitrage a des limites. Du coup, c’est juste à l’issue d’une discussion qui n’était pas encadrée par des textes et des lois réglementant le secteur des télécommunications. C’est juste à la suite de cette discussion qu’il y a eu cet ajout supplémentaire de nouveaux tarifs. Et, donc on ne peut pas parler de victoire ni de défaite.D’après ce qu’on en sait, l’opérateur est dans son droit sur le fait d’afficher de nouveaux tarifs parce que la législation exige qu’un opérateur, avant de lancer un nouveau tarif informe le régulateur qui donne son visa. Et d’après l’opérateur ceci a été fait. Sur ce point précis, l’opérateur est dans son droit. Maintenant, sur le montant des tarifs appliqués, là, on pourra donner un autre point de vue. Mais sur ce point, l’opérateur est dans son plein droit.Le régulateur encadre les tarifs de détails. Sa régulation se limite, pour ce qui concerne les tarifs, à la régulation de gros, c’est-à-dire les partenariats qui existent entre opérateurs. Mais pour ce qui concerne les tarifs de détails, il les encadre pour vérifier si les tarifs ne sont pas trop hauts en fonction du coup du prix de revient d’une minute de communication, ou bien d’un Giga de données offert à un client. Si toute la législation est respectée, on peut dire que l’opérateur est dans son droit.S’il n’y avait pas eu la rage des clients, il n’y aurait pas eu la décision de l’Artp. D’ailleurs, le Directeur général (Dg) de l’Artp l’a évoqué lors de sa conférence de presse. C’est suite à la saisie des associations de consommateurs qu’elle a décidé d’interpeller le directeur général de Orange pour que tout ceci ait lieu. Donc, effectivement, certains clients ont décidé de saisir l’Artp comme le leur permet la législation en vigueur. Et aussi, il y a eu le fait que le président de la République, en Conseil des ministres, en a parlé en invitant les opérateurs à revoir un peu leur façon de tarifer le secteur et que le régulateur doit aussi jouer son rôle.Je ne sais pas s’il faut le considérer comme un abus de position dominante. Mais si tel est le cas, on peut jouer sur deux tableaux. Nous ne sommes pas en situation de monopole dans le secteur de télécommunication au Sénégal. Nous avons même au sein de Orange plusieurs autres offres. On a parlé des illimix, mais également il y a les pass qui permettent aux clients de bénéficier d’autres types d’offres et le fait qu’il y ait deux autres opérateurs et aussi le MVNO (Opérateur mobile virtuel) qui va venir. Du coup, s’il y a un abus de position dominante, le consommateur a la possibilité d’aller chez un autre opérateur. Ce qui n’est pas le cas par exemple pour le secteur de l’électricité ou de l’eau en zone urbaine.Le fait de ne pas être en situation de monopole fait qu'on ne peut parler d’abus de position dominante même si en terme de qualité de réseau, d’après les publications du régulateur, il y a quelques années, le réseau chez Orange offre plus de couverture, plus de qualité que chez d’autres opérateurs. Maintenant, s’il y a cet abus de position dominante, c’est à ce niveau que le régulateur aura les coudées franches pour taper sur la table. Le régulateur a la possibilité d'intervenir, s’il se rend compte que les tarifs sont excessivement élevés, parce qu'il y a ce qu’on appelle dans le secteur des télécommunications : l’opérateur-pertinent-dominant, c’est-à-dire un opérateur qui se positionne avec une force de frappe hors du commun vis-à-vis de ses concurrents. Il ne peut pas se permettre de fixer certains tarifs trop hauts et non plus fixer des tarifs trop bas parce que ça va un peu déséquilibrer le secteur des télécommunications.Non ! Il n’y aura pas de grand changement avec l’arrivée des MVNO. Non ! Parce qu’ils ne sont pas des opérateurs proprement dits. Promobile ( Mbackiyou Faye), ou You Mobile (Youssou Ndour) ou 2S Mobile, ne sont pas des opérateurs mais plutôt des MVN (Opérateur mobile virtuel) c’est-à-dire des « revendeurs » parce que tout simplement, ils n’ont pas leur propre réseau ce qui fait qu’ils ne peuvent pas se permettre d’offrir des services de télécommunication avec des prix trop, trop bas. Parce qu’ils achètent en gros chez l’opérateur Host. Il y aura certes, des services en valeur ajoutée, il y aura un changement mineur dans le secteur, parce qu’il y aura plus de choix pour le consommateur. Mais un grand changement, pour qu’il ait lieu, il faudrait qu’il ait un quatrième opérateur et pour le moment, le marché ne s’y prête pas parce que le taux de pénétration dépasse les 100%. Ce serait difficile pour un quatrième opérateur de s’installer au Sénégal. On va observer et essayer de voir ce que vont donner les MVNO au Sénégal pour pouvoir parler de véritable changement à l’avenir dans le secteur.