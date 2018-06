Modou Lô: « Balla Gueye a fait ses preuves certes, mais aujourd’hui, il est finissant… »

« Je ne me suis focalisé sur un quelconque adversaire? Je tiens d’ailleurs à préciser que ce n’est pas aux promoteurs de nous choisir des adversaires, mais plutôt les amateurs. Contre Balla Gaye 2, ce combat s’impose puis que nous sortons tous les deux vainqueurs de nos duels respectifs contre Gris Bordeaux et Lac de Guiers 2. Je rappelle aussi que Balla Gaye 2 avait déclaré qu’il ne m’affronterait plus puisqu’il pensait m’avoir dépassé.Mais la lutte réserve souvent d’énormes surprises. Il a ravalé ses propos pour m’affronter. Cependant, je tiens à dire que nous avons de très bons rapports. je le respecte et il me le rend. Nous sommes des sportifs et la lutte est notre métier », a déclaré Modou Lô lors du plateau de QG de ce mardi.« Qu’il fasse doucement, qu’il ne dépense pas trop d’énergie »« J’ai ouïe dire qu’il va se préparer en France pour notre combat. Je lui conseille de faire tout doucement puisqu’il n’a plus les capacités physiques pour débaucher autant d’énergie. Il n’est plus celui qu’il était lorsqu’il terrassait ses adversaires en quelques secondes. C’est un très grand lutteur, il a fait ses preuves certes, mais aujourd’hui, il est finissant. Même s’il a livré un combat de plus de trente minutes, nous savons tous qu’il n’est plus le Balla Gaye 2 qu’on connaissait », a analysé Kharagne Lô.Avec senego