Mohamed Salah: « ce que Liverpool m'a demandé lorsque j'étais à la CAN »

Il n’y a pas que Kylian Mbappé qui donne le mal de tête aux dirigeants du Paris Saint-Germain pour une prolongation, Mohamed Salah également à Liverpool.



Alors que son contrat expire en juin 2023, l’attaquant égyptien n’a pas encore prolongé son bail et toutes les tentatives de son board sont restés pour le moment vaines.



Si une prolongation a été annoncée courant la semaine écoulée, l’ailier égyptien a évoqué les nombreuses rumeurs sur un possible départ cet été.



« C’est difficile de se concentrer. Je sais comment rester concentré. Mais c’est difficile. Il y a trop de distractions, trop de gens qui parlent de tout. L’équipe était bien pendant que j’étais à la CAN, mais ils m’ont demandé : « Combien de temps vas-tu rester là-bas ? Quand est-ce que tu reviens ? Je dois tourner la clé du côté de Liverpool, me concentrer sur l’équipe pour gagner les trophées pour lesquels nous nous battons cette saison. Mentalement, je dois être focalisé, concentré. Je sais ce que je veux, et à quel point je suis professionnel. Le plus important est de se concentrer sur l’équipe. Les dirigeants sont heureux, les coéquipiers aussi. Tout le monde est heureux, je suis heureux », a indiqué le Pharaon pour ESPN.