"Mohamed Salah change la perception de l’islam en Angleterre"

"Mohamed Salah, vas-y, vas-y !"

Les cris résonnent dans ma maison alors que Mohamed Salah marque un superbe but d'ouverture contre la Roma en demi-finale de l'UEFA Champions League mardi soir.

Mes enfants, Hanaa, âgée de huit ans, et Muhammad, six ans, affichent un sourire qui rayonne sur tous leurs visages alors que nous regardons tous Salah, allongé sur le sol, célébrant sa réalisation d'une manière si particulière qui est sa marque déposée.

La montée du roi égyptien de Liverpool est à peine passée inaperçue dans des maisons comme la mienne à travers le pays, sinon le monde.

Au sommet de son art, Mohamed Salah unit les communautés.

Les Reds dominent l’AS Roma

Il priera sur le terrain, il arborera sa barbe avec fierté et il jouera l'un des meilleurs footballs que vous aurez à voir cette année.

Avez-vous une idée de la puissance que cela représente pour les enfants comme le mien? Il est un modèle pour notre époque.

Je suis né et j'ai grandi dans l'est de Londres, en Angleterre, de parents émigré du Yémen et de la Birmanie.

Contrairement à beaucoup de gens de mon âge, je n'ai jamais lutté avec la notion d'appartenance à ce pays.

Mohamed Salah : ballon d'or africain 2017

Cependant, je suis plus que conscient que dans le climat actuel, les enfants issus de la foi et des minorités ne ressentent pas la même chose.



Ils sont exposés à un programme d'actualités qui les rend craintifs quand il s'agit d'afficher leur héritage islamique.



Ce n'est donc pas surprenant la fierté dans leurs cœurs quand un joueur comme Salah arrive à ce niveau.



Ma fille Hanaa regarde avec une grande admiration Salah quand il lève les mains au ciel et prie après avoir marqué un but.



"Maman, nous faisons ça aussi!" me dit-t-elle.



Comme dans la tradition islamique, beaucoup d'hommes de foi ont la barbe. Et Salah n'est pas différent.



Alors quand j'attrape mon fils de six ans debout devant un miroir essayant de cueillir de minuscules poils de bébé sur son menton et de proclamer qu'il a aussi une barbe maintenant comme Salah, j'ai une montée d'adrénaline.



Liverpool : Mohamed Salah et Sadio Mané libérés



Il est sans doute le meilleur joueur du monde en ce moment.