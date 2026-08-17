Chemins de fer du Sénégal : l’État débloque 5,3 milliards FCFA pour indemniser les ex-temporaires

L’État du Sénégal a engagé le paiement de 5,3 milliards de francs CFA au profit des anciens agents temporaires de la Régie des chemins de fer. Cette décision fait suite à plusieurs mois de mobilisations et de manifestations organisées à Thiès.



Le président de l’Entente des ex-temporaires, Aly Diallo, l'a confirmé ce lundi lors d'un point de presse. Les versements sont effectués par l'intermédiaire de l’IPRES. Une première cohorte de 200 agents a d'ores et déjà perçu ses indemnités.



Le processus global concerne plus de 1 000 anciens travailleurs. Le règlement s'effectuera de façon progressive à travers trois tranches financières. La deuxième opération est programmée pour le 31 août 2026. Enfin, le dernier versement aura lieu à la mi-septembre 2026 afin de solder l'ensemble de la dette.