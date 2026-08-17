Chemins de fer du Sénégal : l’État débloque 5,3 milliards FCFA pour indemniser les ex-temporaires

L’État du Sénégal a engagé le paiement de 5,3 milliards de francs CFA au profit des anciens agents temporaires de la Régie des chemins de fer. Cette décision fait suite à plusieurs mois de mobilisations et de manifestations organisées à Thiès.
Le président de l’Entente des ex-temporaires, Aly Diallo, l'a confirmé ce lundi lors d'un point de presse. Les versements sont effectués par l'intermédiaire de l’IPRES. Une première cohorte de 200 agents a d'ores et déjà perçu ses indemnités.
Le processus global concerne plus de 1 000 anciens travailleurs. Le règlement s'effectuera de façon progressive à travers trois tranches financières. La deuxième opération est programmée pour le 31 août 2026. Enfin, le dernier versement aura lieu à la mi-septembre 2026 afin de solder l'ensemble de la dette.
Le président de l’Entente des ex-temporaires, Aly Diallo, l'a confirmé ce lundi lors d'un point de presse. Les versements sont effectués par l'intermédiaire de l’IPRES. Une première cohorte de 200 agents a d'ores et déjà perçu ses indemnités.
Le processus global concerne plus de 1 000 anciens travailleurs. Le règlement s'effectuera de façon progressive à travers trois tranches financières. La deuxième opération est programmée pour le 31 août 2026. Enfin, le dernier versement aura lieu à la mi-septembre 2026 afin de solder l'ensemble de la dette.
Autres articles
-
UEMOA : l’inflation attendue à +1,3% en août et +1,5% en septembre 2026
-
Fibre optique : la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigéria et le Sénégal en tête d'une région en pleine mutation
-
Énergie : Dr Samba Faye pointe l'absence de stratégie face aux chocs pétroliers mondiaux
-
Économie : le Dr Samba Faye dénonce l’échec du gouvernement face à la hausse du carburant et des prix
-
Économie : Aminata Touré justifie la hausse du carburant et suggère un débat parlementaire sur le pouvoir d'achat