Monaco: Ce que Jardim pense de Diao Balde Keita

Ce sera peut-être le cas contre Nice demain mardi. L’ASM s’est déplacée, Samedi, au stade de la Mosson, sans Guido Carrillo (4 buts) et Radamel Falcoa (15 buts). Jardim s’est donc contenté d’aligner Diao Keita Baldé en pointe. Plus à l’aise sur les côtés, le Sénégalais n’a pas pesé dans le jeu.

Il était confronté à des tâches ingrates et n’est pas parvenu à sublimer les quelques ballons arrivés jusqu’à lui. Lemar l’a aidé en première période avant de s’éteindre. Et il aurait dû cadrer une de ses rares frappes, passée à côté. Il sera remplacé par Adama Diakhaby à la 71èmeminute.

En conférence de presse, hier dimanche, le technicien portugais est revenu sur l’apport de Baldé. « Baldé en pointe, c’était difficile, il n’y avait pas de transition. On a manqué de beaucoup d’impact offensive. Jovetic ne donne pas beaucoup d’impact devant non plus. On attend nos vrais numéros 9 qui reviennent », a-t-il déclaré.

Double passeur décisif mardi dernier contre Nice, Diao Keita Baldé est plus à l’aise sur les côtés. « Baldé c’est un joueur de couloir. Il a besoin de plus de transition. Il profite plus sur un couloir », a confirmé son entraîneur.

En Ligue 1, il a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives pour 14 apparitions. Souvent indexé à cause de son tempérament difficile, l’ancien joueur de la Lazio jouit d’une bonne réputation auprès de Jardim.

« C’est un gentil garçon. Il travaille, il a un bon état d’esprit. Je n’ai rien à dire de négatif sur lui. Il est jeune, il a une marge de progression. Il bosse pour être toujours meilleur. Nous croyons en lui », a déclaré le technicien portugais.



Source: Rewmi