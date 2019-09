Monaco-Marseille: Keita Baldé entre et marque son premier but de la saison

C’est un match absolument fou qui est en train de clôturer la 5e journée de Ligue 1 entre Monaco et Marseille. Alors que les hommes du coach Jardim menaient 2-0 à l’entame du match, ils ont vu les Olympiens égaliser en première période (2-2) avant de prendre le large en deuxième période (4-2).



Entré en jeu en cours de match, l’international sénégalais Keita Baldé a marqué son premier but de la saison à la 75e minute et permis aux Monégasques de revenir dans le match finalement remporter par l’Olympique de Marseille (3-4).