Mondial 2018 : Il faut casquer 360 mille F CFA pour suivre les matchs de poule des "Lions"

A un mois du début de la Coupe du Monde Russie 2018, la Fédération sénégalaise de football (FSF) veut prendre les devants. Ainsi, elle informe les supporters et autres fans sénégalais qui veulent acheter des billets d'entrée au stade, que pour les matchs du Sénégal à la Coupe du Monde de la FIFA « Russie 2018 », doivent verser avant le 19 mai 2018 les sommes correspondantes dans le compte de la Fédération Sénégalaise de Football n°SN137 01003 083020420007 61 ouvert dans les livres de la Banque Atlantique du Sénégal.Le montant à verser est de cent-vingt-mille (120.000) francs CFA pour chaque match de groupe, soit trois-cent-soixante-mille (360.000) francs CFA pour les trois (3) matchs du groupe.Ceux qui le désirent peuvent aussi réserver les billets des matchs de 1/8de finale (Montant 140.000 FCFA), de 1/4 de finale (Montant 205.000 FCFA), de 1/2 finale (Montant 420.000 FCFA), de 3et 4places (205.000 FCFA) et de finale (610.000 FCFA).Ces billets peuvent être remboursés s’ils ne sont pas utilisés, moyennant une retenue de 10% de frais administratif. Et que le versement dans le compte ne donne pas obligatoirement droit à un billet.Avec Sport221.com