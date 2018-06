Mondial 2018: Ismaïla Sarr parmi les 10 pépites à suivre en Russie

Plus la peine de le présenter. Il est le joueur le plus attendu de la CDM du haut de ses 19 ans. Dans l’axe ou sur son côté droit, Mbappé peut aspirer au titre de meilleur jeune voire plus si affinité. L’attaquant parisien a tout pour réussir sa première Coupe du Monde et emmener nos Bleus le plus loin possible.