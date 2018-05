Mondial 2018 : Kara Mbodj est prêt

Le défenseur central sénégalais, éloigné des terrain depuis plusieurs mois, se dit prêt pour le voyage en Russie. Kara Mbodj, qui reconnaît que sa guérison a tiré en longueur, après son opération en décembre dernier, assure travailler très dur et être mentalement prêt pour engager la compétition.

"Ca fait presque cinq mois que je suis hors de course. Depuis le 23 décembre 2017, j’ai subi une opération qui devait m’éloigner des pelouses pendant deux mois. Mais Dieu a fait que la guérison a pris plus de temps que prévu" , dit-il avant d’ajouter : "je me tue et je me lâche. Dans ma tête, je suis prêt et je sais là où mettre les pied".



Le sélectionneur du Sénégal va donner sa liste de 23 joueurs dans moins de 10 jours...