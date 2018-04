Mondial 2018 : Les dirigeants sénégalais ont bien rencontré Bouna Sarr

Les dirigeants du football sénégalais sont bien décidés à recruter le joueur d'origine senegalo-guineene qui s'est reconverti d'une très belle manière en arrière latéral droit à l'Olympique de Marseille.



Selon le quotidien l’Equipe, des émissaires de la Fédération Sénégalaise de Football ont approché le joueur, né en France, à Lyon, d’un père sénégalais et d’une mère étant originaire de Guinée-Conakry. Toujours selon le journal, le joueur rêve de l’Equipe de France, mais il n’a pas fermé la porte au Sénégal. Le pays africain lui propose de jouer le Mondial, avec, on peut l’imaginer, un poste important dans l’effectif. Le Marseillais va devoir répondre sous peu...



Le repositionnement de Bouna Sarr sur le flanc droit de la défense olympienne est clairement l’une des grosses révélations de la saison du côté de l’OM. Souvent moqué, le natif de Lyon a rapidement fait taire les critiques avec des prestations plus que convaincantes à un poste qui n’est pas le sien. Et ça tombe bien, l’Equipe de France semble plutôt en manque de talent à ce poste, d’autant plus que Djibril Sidibé reste encore incertain pour le Mondial. Du côté de Marseille, on veut voir Bouna Sarr revêtir la tunique bleue en Russie cet été.



Dans l’attente d’un possible appel de Didier Deschamps, Bouna Sarr va cependant devoir faire un choix...



Avec Foot mercato