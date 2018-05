Mondial 2018-Lions Sénégal : Khadim Ndiaye et Sadio Mané vont manquer le début du regroupement et la remise du drapeau

Le gardien du Horoya AC, Khadim Ndiaye et l’attaquant de Liverpool, Sadio Mané ne seront pas avec l’équipe nationale durant le début du stage de cette dernière. En effet, les 'lions'' vont rentrer en regroupement à partir du 21 mai jusqu’au 25, jour de la remise du drapeau national aux joueurs par le Président Macky Sall. Avant de poursuivre le stage en France, à Vittel. Et durant ce moment, le sociétaire du club guinéen devrait être en Afrique du Sud avec ses coéquipiers.Car, le match entre Horoya AC et Mamelodi Sundowns pour le compte de la 2e journée de la Ligue africaine des champions, Initialement prévue le 15 mai prochain est reporté une semaine plus tard avec l’accord des Guinéens puisque l’équipe sud-africaine devra faire face au FC Barcelone en match amical international le 15 mai et a demandé le report du match de la Ligue africaine des champions. Quant à Sadio Mané, il sera absent à cause de la finale de Ligue des champions européenne. En effet, Liverpool va faire face au Réal Madrid le 26 mai prochain à Kiev en Ukraine.