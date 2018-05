Mondial 2018 : Puma habillera également les journalistes

L’équipementier des « lions » du Sénégal, Puma a envoyé les lots d’équipement de l’équipe nationale pour les besoins de la Coupe du Monde à la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le colis est arrivé au port de Dakar ce mardi.



«Les lots d’équipement sont arrivés hier (ce mardi) au port de Dakar et devrait être enlevés dans les jours à venir. Il y aura suffisamment de pièces pour couvrir le regroupement du Sénégal à Dakar, à Vittel et durant la Coupe du Monde. Les lots sont composés de tenues de loisirs, de chasubles, de maillots de compétition et de sacs. Il y en aura suffisamment pour habiller toute la délégation officielle du Sénégal et même les journalistes », a indiqué une source.



Le reste des équipements est attendu ce jeudi au port car selon toujours la même source « Le deuxième lot arrivera exactement au port le 10 mai prochain (demain jeudi). C’est pour compléter le premier envoi qui est arrivé à Dakar ».



Pour rappel, Puma avait envoyé le premier lot d’équipement composé de 2000 pièces au mois de mars dernier lors des deux matchs amicaux des « lions » face l’Ouzbékistan (1-1) et la Bosnie (0-0).



L’équipementier allemand et la Fédération ont signé un contrat de 5 ans. Et Puma va décaisser quatre cent quatre-vingt-douze (492) millions de franc cfa par année. Ce ramène la somme totale à verser par l’équipementier à deux milliards quatre cents (2. 400.000 millions de franc cfa).



Source : Stades