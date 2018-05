Mondial 2018 : Sadio Mané, objectif faire oublier El Haj Diouf

La plupart des 32 équipes qualifiées à la Coupe du Monde Russie 2018 ont une star dans leur effectif. En effet, l’Argentine a Lionel Messi, la Colombie a Falcao, la Pologne a Lewandowski, le Brésil a Neymar, le Portugal a Cristiano Ronaldo, la France a Griezemann, l’Egypte a Salah, le Sénégal également a Sadio Mané. La star sénégalaise est très attendue en Russie par les Sénégalais mais également par le monde du football.



Sadio réalise une très belle performance cette année avec son club Liverpool et devrait confirmer cela avec l’équipe nationale du Sénégal dans cette Coupe du Monde comme l’avait fait El Hadj Ousseynou Diouf lors de la Coupe du Monde de 2002 en Corée du Sud et au Japon.



Avant la Coupe du Monde d’alors Diouf sortait d’une saison pleine avec Lens et avait inscrit 10 buts en Ligue 1 française. Une performance que l’attaquant de Liverpool a réussi cette saison voire dépassée. Car, Mané totalise en championnat 10 buts et 9 en Ligue des champions soit une totale de 19 buts avant la Finale de la C1 prévue ce 26 mai face au Réal Madrid.



Le Lensois avait réalisé, à la suite de sa saison en France, une bonne Coupe du Monde en étant le 7e meilleur joueur de ce mondial. Il était l’un des grands artisans de la qualification du Sénégal au quart de final avant de perdre devant la Turquie en prolongation (0-1).



Cette Coupe du Monde Russie 2018, doit être celle de Sadio Mané qui devra mener le Sénégal le plus loin possible dans cette compétition. Pour cela, le Red doit passer d’abord sur la Pologne de Lewandowski, la Colombie de Falcao et le Japon de Kagawa.