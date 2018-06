Mondial 2018 : les « Lions » vont débarquer en Russie en tenues traditionnelles

L’équipe nationale du Sénégal va quitter Autriche (le lieu de leur dernier match de préparation joué ce lundi face à la Corée du Sud (2-0) ce mardi à 13h GMT soit 15h heure locale) pour arriver en Russie vers 16h GMT soit 19h heures locale. Et selon le quotidien Stades, la délégation sénégalaise va fouler le sol russe en tenues traditionnelles.



Pour rappel, lors de la remise du drapeau national au Palais par le Président de la République, le coach Aliou Cissé et ses joueurs étaient habillés en costumes et cravates conçus par un couturier sénégalais.



Le port des tenues traditionnelles par les joueurs de l’équipe nationale pourra participer à la vulgarisation de la culture sénégalaise en Russie.



Rappelons également que l’équipe nationale du Nigéria a elle aussi débarqué en Russie sous des habits traditionnels locaux. D’ailleurs, les photos des joueurs ont fait le buzz sur la toile.