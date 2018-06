Mondial 2018 : retrouvez tous les résultats des matchs de préparations des équipes africaines

Les 5 représentants africains ont achevé leurs matchs de préparation au Mondial 2018 ce lundi. Le Sénégal en 5 matchs a fait bilan mitigé avec une victoire, une défaite et trois matchs nuls.

L’Egypte en trois rencontres a enregistré deux nuls et une défaite. Le Nigéria a eu plus de mal dans ses matchs amicaux en subissant deux défaites et un nul. La Tunisie a réalisé deux nuls et une défaite à la dernière minute contre l’Espagne. Le Maroc a fait un bilan presque parfait avec deux victoires et un nul.



Voici les résultats complets

Sénégal :

23 mars: Sénégal (1-1) Ouzbékistan (Casablanca)

27 mars: Sénégal (0-0) Bosnie (Havre)

31 mai : Luxembourg (0-0) Sénégal (Luxembourg)

8 juin : Croatie (2-1) Sénégal (Osijek Croatie)

11 juin: Sénégal (2-0) Corée du Sud (Grodick, Autriche)

Egypte :

26 mai : Koweït (1-1) Egypte

01 Juin Egypte (0-0) Colombie (Bergame, Italie)

06 juin : Belgique (3-0) Egypte (Bruxelles)

Nigéria :

28 mai : Nigeria (1-1) RDC (Abuja)

02 juin : Angleterre (2-1) Nigeria (Londres)

06 juin : Nigeria (0-1) République tchèque (Sankt Polten, Autriche)

Tunisie :

28 mai: Portugal (2-2) Tunisie (Braga)

1er juin : Tunisie (2-2) Turquie (Genève, Suisse)

9 juin : Espagne (1-0) Tunisie (Krasnodar, Russie)

Maroc :

31 mai : Ukraine (0-0) Maroc (Genève, Suisse)

04 juin : Slovaquie (1-2) Maroc (Genève, Suisse)

09 juin : Estonie (1-3) Maroc (Tallin)