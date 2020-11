Mondial 2022 : Le calendrier pour l’Afrique dévoilé

Initialement prévu au mois d’octobre 2020, le calendrier des qualifications de la Coupe du monde zone Afrique connait des réaménagements. Comme on s’y attendait, le Covid-19 a tout bouleversé.



Les matchs de qualifications à la CAN 2022 ont pris les dates des rencontres des éliminatoires du Mondial. Ainsi, la CAF a décidé de démarrer les qualifications pour Qatar 2022 au 31 mai 2021. Elles prendront fin le 16 novembre 2021 avec les dernières rencontres des barrages.



Les phases de poules vont s’achever le 12 octobre. Ensuite place aux barrages. Et tous les représentants africains au prochain mondial seront connus le 16 novembre 2021.



Voici le calendrier



1e et 2e journée: 31 mai – 15 juin 2021



3e et 4e journée: 30 août – 7 septembre 2021



5e et 6e journée: 4 – 12 octobre 2021



Matchs de barrage: 8 – 16 novembre 2021





