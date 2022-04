Mondial 2022: l'entraîneur d'un des adversaires du Sénégal souffre de cancer

Le sélectionneur des Pays-Bas Louis van Gaal, adversaire du Sénégal pour le Mondial 2022 au Qatar, a déclaré lors d'une interview télévisée, dimanche soir, qu'il souffrait depuis un certain temps d'un cancer de la prostate. Ce qui d'ailleurs ne l'empêchera pas selon lui, " de se rendre au Qatar" pour la Coupe du monde (du 21 novembre au 18 décembre 2022).



Les joueurs pensent que "je suis un type en bonne santé, mais je ne le suis pas", a ajouté le technicien, précisant que le diagnostic de son cancer avait été posé en 2020 et que son traitement avait débuté en 2021. "On ne dit pas quelque chose comme ça aux personnes avec qui vous travaillez" car cela peut les "influencer", s'est -il justifié.



A rappeler que La rencontre d’ouverture de la Coupe du Monde 2022 opposera les Pays Bas au Sénégal.