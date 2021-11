Mondial 2022: le Nigeria neutralise le Cap-Vert et décroche son billet pour les barrages

Pour une rencontre qu’on imaginait tendue, voire irrespirable, à l’image d’un match décisif pour une qualification pour les barrages de la Coupe du monde, Nigeria-Cap-Vert fut peu emballant. Pourtant tous les ingrédients étaient réunis pour offrir au public de Surulere un après-midi grandiose.



Une dernière journée, un dernier match, pour se qualifier pour les barrages, entre le leader du groupe C (Nigeria) et son dauphin qu’il devance de deux points. Le match à ne pas perdre pour les Super Eagles et à gagner pour les Requins bleus. Le début de rencontre semblait même annoncer une belle empoignade. Dès la première minute de jeu en effet, Victor Osimhen ouvre le score. Profitant d’un mauvais renvoi de la défense capverdienne, suite au premier corner de la rencontre, l’attaquant de Naples hérite du ballon et ne se fit pas prier pour ajuster Vozinha.



Gestion à la nigériane



Le pire scénario pour les Requins bleus qui ne tardent pourtant pas à réagir cinq minutes après grâce à Ianique Tavares « Stopira ». Le défenseur latéral reprenait du gauche un corner de Ryan Mendes pour remettre les pendules à l’heure (6e). Deux buts en six minutes et puis…plus rien. Pour les retardataires, il n’y aura rien à se mettre sous la dent, sinon une occasion de Osimhen sur une reprise de la tête sur corner (41e).





Les Super eagles, habitués à ce genre de rencontre décisive, gèrent ce match nul qui leur suffit pour se qualifier et le Cap-Vert n’a jamais pu montrer des armes pour contrarier les hommes de Gernot Rohr.



Le Nigeria se qualifie sans se montrer impérial dans ce groupe C malgré ses quatre victoires en 6 matches et surtout une défaite surprise devant la Centrafrique (0-1) dans une poule où il y avait aussi le Liberia. Des adversaires au pedigree moindre que celui qui l’attend en mars pour les barrages.