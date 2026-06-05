Mondial 2026 : Le Président de la République appelle à la mobilisation nationale derrière les Lions de la Téranga

Le Président de la République appelle à une union sacrée et à la mobilisation de toutes les composantes de la nation derrière l’équipe nationale de football, à l'approche de son entrée en lice à la Coupe du monde de la FIFA 2026 prévue le 16 juin prochain.







Cette exhortation populaire fait suite à la cérémonie solennelle du mardi 02 mai 2026, au cours de laquelle le Chef de l’État a officiellement remis le drapeau national aux Lions de la Téranga, leur réitérant à cette occasion sa totale confiance et le soutien indéfectible de la nation pour cette compétition majeure qui participe au rayonnement international du Sénégal.







En marge de cet agenda lié à l'équipe première, le Président de la République a tenu à saluer la relève sportive en adressant ses chaleureuses félicitations aux Lions U17, sacrés Champions d’Afrique après leur brillante victoire lors de la CAN de la catégorie qui s'est récemment déroulée au Maroc.

