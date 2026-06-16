Sénégal - France : Mbappé ouvre le score et entre dans l’histoire des Bleus

Plus entreprenante au retour des vestiaires, l’équipe de France a fini par trouver la faille face au Sénégal. À la 66e minute, Kylian Mbappé est lancé en profondeur par une nouvelle passe lumineuse de Michael Olise. Le capitaine des Bleus enchaîne instantanément d’une frappe du pied droit sans contrôle et trompe enfin Édouard Mendy pour ouvrir le score (1-0).



Avec cette réalisation, Mbappé entre un peu plus dans l’histoire du football français. L’attaquant devient co-meilleur buteur des Bleus en Coupe du monde avec 13 réalisations, égalant ainsi le record détenu par Just Fontaine.



Le Sénégal a tenté de réagir dans la foulée. Nicolas Jackson a trouvé le chemin des filets sur une belle frappe, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu.



Les Lions disposent désormais d’une vingtaine de minutes pour renverser la situation et revenir au score face à une équipe de France en confiance.