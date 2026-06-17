Nécrologie : décès d'Amadou katy Diop, ancien lutteur et entraîneur

Le sport sénégalais est en deuil. Amadou Katy Diop, grande figure de la lutte sénégalaise, ancien champion d’Afrique et participant à plusieurs Jeux olympiques, est décédé ce mardi 16 juin 2026.



Selon les informations, l’ancien champion a été victime d’un malaise alors qu’il suivait la rencontre de Coupe du monde entre la France et le Sénégal