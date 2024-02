Mondial Beach Soccer - Quarts de finale : le Japon face à l'ogre Brésil, les Émirats défient l’Iran, la Biélorussie affronte le grand Portugal

La phase à élimination directe du Mondial de Beach Soccer 2024 débute ce jeudi avec quatre alléchantes affiches en quarts de finale.



Le recordman Brésil à l'assaut du Japon

La grande attraction constitue le choc entre le Japon et le Brésil. Recordman de titres avec 14 trophées en 21 éditions, le Brésil veut décrocher une 15e étoile dans ce 22ème Mondial. Pour espérer succéder au palmarès à la Russie, les Sud- Américains devront d'abord éliminer le Japon. L'attaquant Edson Hulk et ses partenaires peuvent réussir le job.



Pour s'ouvrir les portes des quarts, les Brésiliens ont battu respectivement Oman (5-3), le Portugal (3-1) et le Mexique (4-3 a. p.).



Finaliste en 2021 en Russie, le Japon voudra continuer l'aventure jusqu'au bout pour gagner le premier trophée de son histoire. Pour accrocher le second ticket qualificatif en quarts, le Japon est sorti du piège contre le Sénégal (6-4), mardi, à l'issue de la 3e journée.



En 2009, les Japonais ont été sacrés champions d'Asie en Beach soccer, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



Biélorussie pour escalader la montagne Portugal



La Biélorussie a créé une grosse sensation en poules. En effet, les Biélorusses ont terminé leaders de la poule C, en signant trois victoires en autant de sorties. Après avoir surpris d'entrée le Sénégal (6-4), la Biélorussie enchaîne en dominant respectivement le Japon (3-1) et la Colombie (4-1).



Pour s'inviter dans le carré d'as, la Biélorussie devra encore créer la surprise en éliminant le triple vainqueur de l'épreuve, le Portugal. Les Portugais ont accroché la 2 place de la poule D en battant Oman (3-2). Pour stopper la Biélorussie et glaner un 4 trophée dans cette compétition, les Européens peuvent compter sur l'efficacité de leur attaquant Leo Martins, actuel meilleur buteur de la compétition avec 7 buts.



Le pays hôte pour poursuivre son sans-faute

Les Émirats arabes unis sont loin de faire de la figuration dans cette 22e édition du Mondial. En effet, le pays hôte a créé la sensation, en sortant leader de son groupe A en bat- tant le vice-champion d'Afrique, l'Égypte (2-1), les États-Unis (6-2 a. p.) et l'Italie (0-0 a. p., TAB 3-1).



Pour passer en demies, les Émirats devront sorti l'Iran, meilleure attaque du tournoi. Les Iraniens ont terminé leaders de la poule B, en signant trois succès en autant de sorties.



Dans la dernière affiche des quarts, le 2e de la poule A, l'Italie, soldera ses comptes avec Tahiti.



Les demi-finales sont programmées le samedi 24 et la finale dimanche 25 février 2024.





Programme quart de finale





Jeudi 22 février 2024



11h30 Brésil / Japon



13h00 Biélorussie / Portugal



15h30 Iran / Émirats AU



17h00 Italie / Tahiti