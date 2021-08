Mondial Beach soccer : le Sénégal entre en lice ce vendredi face à l’Uruguay

Pour sa huitième participation à la Coupe du monde de Beach soccer, l’équipe nationale du Sénégal va affronter ce vendredi l’Uruguay à 12 heures. Comme un remake de la Coupe du monde 2007, les deux équipes s’étaient affrontées en match de poule. Le Sénégal, qui disputait son premier mondial s’était imposé 5-2 avec des buts de Ngalla Sylla et Mamadou Diallo.



Pour leur deuxième match de la phase de poules, les hommes de Ngalla Sylla vont affronter, dimanche 22 août, le Portugal, à 17h30 et ensuite l’Oman, mardi 24 août, à 12 heures.



Pour rappel, les « Lions » ont disputé deux matchs amicaux en Russie. Une victoire face au Japon et une défaite face au Paraguay.