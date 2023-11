Mondial U17 : France / Mali, les Aiglonnets veulent écrire leur histoire

« Maintenant, Dieu merci, on va préparer la demi-finale comme les autres matchs ». C'est la déclaration forte du capitaine du Mali, Ibrahim Diarra, au sortir de la victoire (1-0) contre le Maroc, samedi dernier en quarts de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans.



Cette demi-finale, c'est contre la France, un des favoris de la compétition qui se déroule en Indonésie (du 10 novembre au 2 décembre 2023). « Oui, c'est normal. Nous aussi, nous sommes le Mali », a rappelé Diarra.



Le rendez-vous entre Bleuets et Aiglonnets est prévu ce mardi 28 novembre au Manahan Stadium de Java, à 12h00 GMT. Deux fois demi-finalistes du Mondial U17 (2015 et 2017), les Maliens ont l'ambition de faire mieux qu'en 2017 où ils avaient réussi l'exploit d'atteindre la finale (finale perdue contre le Nigeria 2-0).



« Déjà cinq matchs joués. (...) Il ne reste que deux matchs pour écrire l'histoire. (...) Jusqu'à présent, le peuple ma- lien compte sur nous. On n'a plus droit à l'erreur. On continue jusqu'au bout », a incité le capitaine Diarra.



Soumaïla Coulibaly et ses jeunes protégés devront donc passer devant la France, qui joue sa deuxième demi-finale d e suite après 2019, rapporte « Stades ».





Programme demi-finales



Mardi 28 novembre 2023



08h30 Argentine / Allemagne

12h00 France / Mali