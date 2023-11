Mondial U17 : le Sénégal bat l’Argentine grâce à un doublé de Amara Diouf

Pour son entrée en lice dans ce Mondial U17, l’équipe du Sénégal des moins de 17 ans s’impose devant l’Argentine grâce à un doublé de Amara Diouf (2-1).



Amara Diouf a ouvert le score à la 6e minute. Le capitaine des « Lions » a éliminé son vis-à-vis avant de lancer une frappe puissante dans la cage du gardien adverse.



Contre le cours du jeu, les « Lionceaux » ont fait le break face à l’Argentine grâce à un doublé d’Amara Diouf à la 37e minute. Malgré une domination des Argentins, les joueurs sénégalais ont réussi à se créer de très bonne occasions.



Amara Diouf a manqué de réaliser un triplé à la 77e minute, après son face à face avec le portier argentin. La frappe de l’ailier de Génération Foot est passée à côté du but du gardien de l’Albiceleste.



L’Argentine a marqué sur un coup franc direct de Ruberto (90 +2). Sur une faute de main, le gardien de but sénégalais a poussé la balle dans ses propres filets permettant ainsi à l’Albiceleste de réduire le score (2-1).



L’équipe du sélectionneur Serigne Saliou peut remercier son gardien de but. Serigne Diouf a marqué plusieurs arrêts cruciaux, empêchant les Argentins de prendre l’avantage.



Le Sénégal remporte son premier match dans cette compétition et prend la première place du groupe D, à l’issue de cette première journée. En levée de rideau, le Japon a dominé la Pologne (1-0). Les Japonais occupent la deuxième place.



Les « Lionceaux » affronteront la Pologne, le mardi 14 novembre (9h00 GMT), comptant la deuxième journée de la Coupe du monde des moins de 17 ans.







Programme 1ère journée



Groupe A



Vendredi 10 novembre 2023



Panama / Maroc 2-0



Indonésie / Équateur 1-1



Groupe B



Vendredi 10 novembre 2023



Mali /Ouzbékistan 3-0



Espagne / Canada 2-0



Groupe C



Samedi 11 novembre 2023



Nouvelle Calédonie / Angleterre 10-0



Brésil / Iran 2-3



Groupe D



Samedi 11 novembre 2023



Japon / Pologne 1-0



Argentine / Sénégal 2-1



Groupe E



Dimanche 12 novembre 2023



09h00 France / Burkina Faso



12h00 Corée du Sud / États-Unis



Groupe F



Dimanche 12 novembre 2023



09h00 Venezuela / Nouvelle-Zélande



12h00 Mexique / Allemagne