Mondial de Rugby : les Sud-Africains éliminent les Gallois et rejoignent l’Angleterre en finale

La broyeuse sud-africaine a mâché les Gallois dimanche 27 octobre (19-16) en demi-finale de la Coupe du monde de rugby. Les Springboks ont fait parler leur puissance et leur rapidité pour étouffer leurs adversaires et les marquer physiquement. Samedi 2 novembre, ils affronteront en finale l'Angleterre, qui a réussi l'exploit d'éliminer les All Blacks, champions du monde en titre.



avec France 24