MondialBasket2019: Les "Lions" dans la poule H avec le Canada, la Lituanie et l'Australie

C’est loin d’être le tirage le plus clément que les Lions du Basket pouvaient espérer. Logé dans le groupe H, le Sénégal partage sa poule avec le Canada, la Lituanie et l’Australie. Des adversaires plus ou moins de taille, si on se réfère au classement mondial FIBA.



En effet, les Lions occupent la place la plus reculée de leur groupe au niveau mondial (37e). Tandis que la Lituanie, la plus grosse équipe du groupe est à la 6e place sur le ranking mondial de la FIBA, l’Australie est 11e et le Canada 23e. En statut d’outsider donc, le Sénégal aura du pain sur la planche si l’objectif est de sortir de ce groupe.



Les quatre autres pays africains qui prendront part à la prochaine coupe du monde de basketball connaissent aussi leurs adversaires, et ce sont les Éléphants de la Côte d’Ivoire qui sont tombés sur le pays hôte, la Chine.



Groupe A : Côte d’Ivoire – Pologne – Venezuela – Chine (hôte)



Groupe B : Russie – Argentine – Corée – Nigeria



Groupe C : Espagne – Iran – Porto Rico – Tunisie



Groupe D : Angola – Philippines – Italie – Serbie