Mondialisation de l’IA : la Fondation Gates annonce un investissement d’au moins un milliard de dollars

La Fondation Gates a annoncé un investissement d’au moins un milliard de dollars (soit plus de 568 milliards de FCFA) sur les deux prochaines années pour favoriser une Intelligence artificielle (IA) plus accessible et mieux adaptée aux besoins des couches défavorisées, selon le quotidien Le Soleil, citant 10ᵉ rapport annuel « Goalkeepers » de l’Institution.



La Fondation identifie à cet égard trois priorités : rendre l’IA accessible dans davantage de langues, développer des solutions adaptées aux réalités locales et investir dans les compétences ainsi que dans les infrastructures numériques.



La santé et l’éducation concentreront chacune 40 % de l’enveloppe annoncée. Dans la santé, les financements pourront soutenir l’aide au diagnostic, la décision clinique, les soins maternels et néonatals ainsi que la recherche pharmaceutique. L’éducation bénéficiera notamment d’outils d’apprentissage personnalisé et d’accompagnement des enseignants.



Toujours selon le média, l’agriculture recevra 10 % des financements, notamment pour fournir aux petits exploitants des conseils adaptés à leurs cultures, aux sols et aux conditions météorologiques. Les 10 % restants seront consacrés aux infrastructures et données nécessaires à une IA plus inclusive.