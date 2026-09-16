Côte d’Ivoire: Me Habiba Touré, porte-parole de l’ex-président Gbagbo, visée par un mandat d’arrêt

En Côte d’Ivoire, le Procureur de la République, Koné Braman, a annoncé ce mercredi 16 septembre avoir décerné un mandat d'arrêt contre Me Habiba Touré, avocate et porte-parole de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo (2000 – 2011), au cours d’une conférence de presse.



«J’ai engagé des poursuites contre Me Habiba Touré et j’ai décerné un mandat d’arrêt la concernant pour son implication dans les faits qui ont eu lieu pendant la période électorale d’octobre 2025. Vous croyez que le jour où elle arrivera, je vais la laisser ? Elle n’a qu’à venir», a déclaré Koné Braman, alors que la mise en cause serait en Europe.



Agé de 44 ans, Habiba Touré est une avocate et femme politique franco-ivoirienne. Membre du Parti des peuples africains – Côte d'Ivoire (PPA- CI), elle est aussi l'avocate de Laurent Gbagbo, qu’elle défend régulièrement sur les plateaux de télévision. Le procureur lui reproche d’être impliquée dans les violences postélectorales de 2025 qui ont coûté la vie à des dizaines de personnes, alors que l’opposition manifestait à l’époque contre une quatrième candidature qu’elle jugeait illégale d’Alassane Ouattara.



«Ça veut dire qu’a tout moment tous ceux qui sont impliqués dans ces faits de 2025, je peux les poursuivre, les interpeler, et les garder si cela est nécessaire», a prévenu le procureur. La semaine précédente, Koné Katinan, un autre proche de Laurent Gbagbo, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour les mêmes faits.