Justice : le Sénégal et la Gambie explorent de nouvelles pistes de coopération

Selon un communiqué, cette rencontre, organisée dans le cadre d’une visite de courtoisie et d’un échange d’expériences, a porté sur le fonctionnement du système judiciaire sénégalais ainsi que sur les perspectives de renforcement de la coopération judiciaire entre les deux pays.



Des échanges d'expériences entre magistrats



La rencontre s’est déroulée en présence de Madame Bathily, Directrice des Affaires juridiques et consulaires du ministère des Affaires étrangères, ainsi que de Younous Kane, Directeur adjoint de la Direction des Affaires criminelles et des Grâces.

M. Hackett a exprimé sa gratitude pour l’accueil réservé à la délégation gambienne et salué l’expertise du Sénégal dans le domaine judiciaire. Il a souhaité le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment à travers des échanges permettant à des magistrats sénégalais de partager leur expérience avec leurs homologues gambiens.

En réponse, Me Moussa Sarr a réaffirmé les liens fraternels et historiques qui unissent le Sénégal et la Gambie, deux États distincts mais liés par des relations humaines, culturelles et historiques profondes, mais aussi par la géographie.



Le ministre de la Justice a assuré la partie gambienne de la disponibilité du Gouvernement du Sénégal à accompagner, par les canaux appropriés, les initiatives de coopération judiciaire.

Le Garde des Sceaux a enfin réitéré l’attachement du Sénégal aux valeurs de justice et de solidarité qui fondent la coopération entre les États africains, tout en saluant l’engagement de la délégation gambienne.

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Me Moussa Sarr a reçu en audience, le mercredi 16 septembre 2026, Martin Hackett, Procureur spécial de la République de Gambie, accompagné de Madame Mariama Signaté, Conseillère juridique spéciale au ministère de la Justice de la Gambie.