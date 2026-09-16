Litige à l'Agence panafricaine d’information : Le Collectif des employés de Panapress saisit le Médiateur de la République

M. Demba KANDJI

Médiature de la République du Sénégal

22, rue Vincens angle Faidherbe, BP 6434 Dakar Étoile, Dakar

Fait à Dakar, le 15.09.2026

Objet : Demande d’intervention / Recours concernant un litige entre les employés et anciens employés de l’Agence panafricaine d’information (Panapress/PANA) et leur Direction

Monsieur le Médiateur de la République,

Nous nous permettons de solliciter votre haute bienveillance pour vous exposer un différend très grave qui nous oppose actuellement à l'administration de l’Agence Panafricaine d’information (Panapress/PANA) et son Directeur général, M. Babacar Fall.

Pour exposer brièvement les faits du litige :

Monsieur Babacar Fall, le Directeur général de l’agence, rejette d'office, sans discussion et oppose une fin de non-recevoir à la demande de règlement de plus de quatre (4) années d’arriérés de salaire et indemnités accumulées des employés. Les membres du collectif des employés ont été licenciés illégalement et abusivement pour avoir réclamé leur dû. Beaucoup d’entre eux sont allés à la retraite sans avoir perçu plus de cinq (5) années d’arriérés de salaires et indemnités.

Les salariés y ont déposé plusieurs recours pour faire formellement constater les violations flagrantes du Code du travail sénégalais.

Les travailleurs ont saisi directement les plus hautes autorités sénégalaises, notamment la Présidence de la République ainsi que le président en exercice de l'Union africaine pour obtenir une médiation internationale. Le Collectif des employés avait auparavant saisi l’Inspection du travail et des interpellations directes ont été lancées par voie hiérarchique au ministère de la Communication et à celui des Affaires étrangères. Récemment, en juillet 2026, une lettre ouverte a été envoyée au ministre de la Fonction publique et du Travail pour demander une intervention d'urgence. Tout cela sans aucune suite.

C’est pourquoi nous sollicitons aujourd’hui votre haute bienveillance afin qu’une ultime médiation permette de rétablir la justice, et que vous acceptiez de vous faire l’écho de notre situation auprès des plus hautes autorités de la Nation.

En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à notre requête, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Médiateur de la République, l'expression de notre considération distinguée.

Le Collectif des Employés de Panapress

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Le Comité d'Initiative des employés de Panapress

À Monsieur le Médiateur de la République