Coopération Sénégal–Émirats Arabes Unis : vers la finalisation d'un nouveau partenariat économique stratégique

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu ce mercredi 16 septembre 2026 au Palais présidentiel d'Abu Dhabi avec le Président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, quelques heures seulement après son arrivée sur le sol émirati. Selon le communiqué officiel, le Chef de l'État a exprimé de vive voix la solidarité du peuple sénégalais face au contexte de guerre au Moyen-Orient et a réaffirmé son soutien aux initiatives de paix portées par Abu Dhabi.



Au cours de cette audience diplomatique, le Président de la République a remercié son homologue pour l'attention accordée au Sénégal et pour les orientations fixées afin de sceller une nouvelle alliance stratégique. « Il a remercié Son Altesse pour l'attention constante accordée au Sénégal et pour les orientations retenues pour finaliser un nouveau partenariat économique », indique la note présidentielle. Ce nouvel accord bilatéral couvrira plusieurs domaines clés, notamment les finances, les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la logistique et le numérique.