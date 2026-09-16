Cambriolage à Thiès : deux prévenus relaxés au bénéfice du doute

Le maçon A. Sarr et le conducteur de moto B. M. Ndiaye ont été relaxés au bénéfice du doute par le tribunal des flagrants délits de Thiès, où ils comparaissaient pour un « cambriolage portant sur 600 000 FCFA, des téléphones portables et divers objets de valeur ». Selon les informations rapportées par Seneweb, la victime avait saisi la gendarmerie après avoir constaté le vol perpétré à son domicile, dont les auteurs auraient accédé au balcon à l'aide d'une échelle. L’enquête des gendarmes a ensuite conduit à l'interpellation des deux hommes, placés sous mandat de dépôt avant leur jugement.



À la barre, les mis en cause ont rejeté l'ensemble des accusations portées contre eux en les qualifiant de gratuites. « Ils ont soutenu qu’ils n’avaient pas été vus au moment des faits et qu’aucun des biens déclarés volés n’avait été retrouvé en leur possession », a indiqué le journal en ligne. À la suite des débats et des réquisitions du procureur de la République, la juridiction a estimé que les preuves étaient insuffisantes et a prononcé la relaxe des deux prévenus