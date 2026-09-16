«Nul ne pourra vous chasser du Sénégal» : l’Ambassadeur de la Guinée rassure ses compatriotes

Alors que les discours visant les ressortissants étrangers établis au Sénégal suscitent de vives réactions, l’Ambassadeur de Guinée au Sénégal, Mandjou Dioubaté, a tenu à rassurer ses compatriotes. D’après Seneweb, lors d’une rencontre à Dakar avec des doyens de la communauté guinéenne, il a rappelé la solidité des liens entre les deux pays et l’importance de l’intégration africaine. « Nous sommes pleinement inscrits dans l’intégration africaine. C’est la voie naturelle et c’est ce qui lie nos deux nations », a-t-il déclaré.



Le diplomate a toutefois appelé les Guinéens vivant au Sénégal à respecter les lois du pays d’accueil. «Nous devons nous faire respecter en respectant scrupuleusement les lois, les règlements et les principes du Sénégal, notre pays d’accueil », a-t-il affirmé. Face aux discours discriminatoires relayés sur les réseaux sociaux, il s’est voulu catégorique : « Nul ne pourra vous chasser du Sénégal, c’est une certitude. Ce n’est d’ailleurs absolument pas la volonté du gouvernement sénégalais ». Il a également rappelé que « les Sénégalais vivent en Guinée et les Guinéens vivent au Sénégal ».



Mandjou Dioubaté a enfin souligné les bonnes relations entre les autorités des deux pays, affirmant que les présidents Bassirou Diomaye Faye et Mamadi Doumbouya échangent régulièrement. Il a appelé ses compatriotes à « ne pas jouer le jeu des provocateurs » et à faire preuve de responsabilité.



Cette sortie intervient quelques jours après celle du Premier ministre, Al Aminou Lo, qui avait condamné, le 08 septembre, devant l’Assemblée nationale, la montée des discours xénophobes et appelé à l’arrêt de toute forme de stigmatisation visant les ressortissants étrangers au Sénégal.