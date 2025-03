Monnaie unique régionale : la CEDEAO décidée à remplacer le Franc CFA

Les États de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) persistent dans leur volonté de lancer la monnaie unique régionale, l'ECO. Ce projet, qui a pour ambition de remplacer le Franc CFA, a récemment occupé une place centrale lors de la 11ème session du Conseil de convergence de la CEDEAO à Abuja, au Nigéria. Ce 3 mars 2025, la Commission de la CEDEAO a réuni à Abuja les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des États membres pour la 11ème session du Conseil de convergence.



L’objectif principal de cette réunion était de faire le point sur les avancées de la feuille de route pour le lancement de l'ECO, cette monnaie unique régionale tant attendue. Un projet qui pourrait bien transformer l’économie ouest-africaine et marquer un tournant majeur dans l’histoire monétaire de la région.



Lors de cette session, le ministre nigérian des Finances, Adebayo Olawale Edun, a souligné l'importance capitale de l'ECO dans le processus d'intégration économique de la région. Selon lui, la mise en circulation de cette nouvelle monnaie est essentielle pour renforcer les liens économiques et commerciaux entre les pays de la CEDEAO, facilitant ainsi les échanges et les investissements transfrontaliers.



Adebayo Olawale Edun a également insisté sur le potentiel de l'ECO pour améliorer les conditions de vie des populations ouest-africaines. "En permettant une plus grande stabilité économique et monétaire, l'ECO pourrait favoriser un environnement propice à la croissance et au développement durable dans la région", a-t-il indiqué.