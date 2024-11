Mont-Rolland : Amadou Ba confiant en la victoire de l'intercoalition de l'opposition au soir du 17 novembre

En ce douzième jour de campagne, la tête de liste de la coalition “Jamm Ak Njariñ”, Amadou Ba a démarré sa caravane au Mont-Rolland (ouest). S'adressant aux populations venues nombreuses l'accueillir, Amadou Ba a magnifié la décision des responsables politiques de la localité d'aller aux élections en intercoalition, composant les grandes coalitions de l'opposition, dont “Jamm Ak Njariñ”, ‘’Takku Wallu’’ et ‘’Samm Sa Kaddu’’.



Il a également fustigé le système de gestion du régime en place et les appellent à travailler. « Parler n'a jamais rempli de ventre, parler n'a jamais résolu un problème ni donner de l'emploi. Ils ont fait sept mois et rien n'a changé au contraire les conditions de vie sont devenus plus dur », a critiqué Amadou Ba.



« Sept (7) mois et les Sénégalais regrette déjà leur choix ne les laissons pas faire dix mois il faut les ramener à l'opposition vu, c'est là où se trouve leur place et pour ça il faut donner la majorité à l'opposition pour qu'il puisse porter vos problèmes à l’Assemblée nationale », a exhorté l’ancien Premier ministre et tête de liste de la coalition “Jamm Ak Njariñ”.



Après ce que je viens de voir, dit-il, « je suis sûr qu’ici à Mont-Rolland, c'est déjà gagné. Mais faites attention, ils sont capables de tout », a-t-il averti.