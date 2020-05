Mort d'un homme noir non armé: 4 policiers du Minnesota licenciés

Quatre officiers de police du Minnesota ont été licenciés après la mort d'un homme noir qui a été mis en garde à vue et vu sur vidéo en train de se faire étouffer par le cou.



Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a déclaré que les quatre officiers étaient désormais des "anciens employés", rapporte le site BBCAfrique.



Les images montrent l'homme, George Floyd, gémissant et disant à plusieurs reprises "je ne peux pas respirer" à l'officier blanc.



L'incident fait écho à celui d'Eric Garner, un homme noir qui est mort lors de son arrestation à New York en 2014.



Le FBI a déclaré qu'il enquêterait sur l'incident de Minneapolis, qui a eu lieu lundi soir.