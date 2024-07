Mort de 3 enfants dans un véhicule en panne: la thèse d’une asphyxie avancée

C’était une découverte macabre qui a ému tout le monde. Trois (3) enfants ont retrouvés inertes dans une voiture stationnée dans un parking. Les commentaires et spéculations vont bon train. Le journal Les Echos nous apprend que « la thèse du décès par asphyxie due à un manque d’oxygène du trio » semble être privilégiée.



« Les marmots se seraient retrouvés coincés dans la bagnole alors qu’ils se livraient à une partie de jeu à l’intérieur ».



Le journal ajoute que « les trois gamins ont dû ouvrir la portière du véhicule et s’y seraient engouffrés pour une partie de jeu. Ils se seraient ensuite retrouvés coincés à l’intérieur, ignorant sans doute le système de déverrouillage ou d’ouverture des portières ».



Le pire est venu car « les enfants sont restés longtemps dans la voiture et ont perdu la vie par asphyxie à cause d’un manque d’oxygène ».



Pour l’instant, le propriétaire du véhicule est identifié et entendu sommairement sur place, puis conduit dans les locaux de la Brigade de recherches pour une audition sur procès-verbal. Il n’est car le vigile du parking en même temps gardien de dépôt de bonbonnes de gaz butane a été interrogé pour nécessité d’enquête. Tout laisse croire que « les agents enquêteurs ratissent large dans l’optique de réunir le maximum d'éléments ».