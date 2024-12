Mort de Bassirou Diop, garde du corps de Barthélémy : l'autopsie révèle "un aspect du poumon cardiaque"

La mort de Bassirou Diop, garde du corps de Barthélémy Dias, arrêté à Saint-Louis (nord) pour des heurts de campagne pour les législatives anticipées du 17 novembre dernier, révèle ses secrets. Les résultats de l’autopsie demandée par le procureur suite à l’annonce de la mort du sieur Diop qui a suscité une vive polémique, révèlent « un aspect de poumon cardiaque ».



« Une contusion de la pommette droite, une cardiomégalie de 500g avec hypertrophie du myocarde et œdème pulmonaire avec un poumon droit de 12g et un poumon gauche de 1100g, l’hépatomégalie (muxade) de 2800 g, du contenu gastrique liquidien de moyenne abondance sans particularité, congestion cérébrale. L’examen microscopique d’un fragment du poumon par technique rapide de cryotomie montre un aspect du poumon cardiaque », a fait savoir le médecin légiste.



Au total, a ajouté la même source, « c’est la cardiomyopathie hypertrophique décompensée ». Selon Me El Hadji Diouf, avocat de la famille du défunt : « la famille de son client, qui a décidé dester en justice, se réunira, très prochainement pour discuter de la question ».



L'examen a été réalisé à l'hôpital général Idrissa POUYE de Grand-Yoff. Le rapport médical a été transmis aux enquêteurs du commissariat central de Saint-Louis.