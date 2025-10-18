Mort de Cheikh Touré : le témoignage déchirant de sa mère

À la suite du décès tragique de Cheikh Touré, jeune gardien de but de l’académie Esprit Foot de Yeumbeul (Dakar), sa mère est revenue sur les circonstances douloureuses ayant conduit à la mort de son fils au Ghana. Dans un entretien accordé à plusieurs médias, elle a expliqué que Cheikh avait quitté le Sénégal pour participer à des tests au Maroc. Quelques jours après son départ, il lui a envoyé un message vocal pour lui demander 850.000 FCFA afin de couvrir les frais de séjour.



« Bamba, un ami de Cheikh, avait organisé les démarches pour qu’il parte faire des tests au Maroc. Il m’a dit que le billet coûtait 220.000 FCFA et m’a assuré que mon fils serait bien pris en charge. Avec son père, nous avons tout acheté pour son voyage : valises, vêtements, tout ce qu’il fallait », a confié la mère de Cheikh Touré.



Une fois arrivé, son fils l’a appelée pour lui dire qu’on lui réclamait 800.000 FCFA. « Je lui ai envoyé 500.000 FCFA, puis en réécoutant son message vocal, j’ai compris qu’il y avait quelque chose d’étrange. Le lendemain, il m’a encore demandé 150 000 FCFA, disant que c’était pour payer l’hôtel. J’ai alors contacté son ami Bamba, qui m’a confirmé qu’ils logeaient dans un hôtel avec leur capitaine d’équipe », a-t-elle raconté sur la chaîne People 221.



Mais les jours suivants, plus aucun signe de vie de Cheikh. « Quelqu’un m’a appelée pour me dire que Cheikh avait eu un accident, sans donner plus de détails », a poursuivi la mère, la voix brisée.



Depuis l’annonce du décès de son fils, Bamba n’a jamais pris contact avec elle. « Je suis allée chez sa famille, mais on m’a dit que Bamba n’a plus appelé ni envoyé de message. C’est à ce moment que j’ai compris que mon fils était mort », a-t-elle ajouté.



Dans un témoignage bouleversant, elle a affirmé avoir reçu des photos du corps sans vie de Cheikh, envoyées par les ravisseurs. « Ils m’ont envoyé des images du corps de mon fils allongé sur une table, avec des blessures visibles à la tête et au cou », a-t-elle confié, effondrée.