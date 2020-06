Mort de George Floyd : le dictionnaire Merriam-Webster va mettre à jour sa définition du racisme

Le dictionnaire américain Merriam-Webster va modifier sa définition du mot racisme après avoir reçu un courriel d'une jeune femme noire.



Kennedy Mitchum, récemment diplômé de l'université Drake dans l'Iowa, a suggéré que la définition devrait inclure une référence à l'oppression systémique.



Un auteur du dictionnaire a alors répondu, acceptant par la suite de mettre à jour sa définition.



Cette décision intervient au milieu des protestations internationales contre le racisme après la mort de George Floyd à Minneapolis.



Floyd est mort après qu'un policier blanc lui ait mis un genou sur la nuque pendant près de neuf minutes.



Mme Mitchum avait rencontré des gens qui se référaient au dictionnaire pour prouver qu'ils n'étaient pas racistes en raison de leurs sentiments envers les personnes de couleur. Elle a estimé que la définition devait refléter les questions plus larges de l'inégalité raciale dans la société.



La définition actuelle du racisme de Merriam-Webster



la croyance que la race est le principal déterminant des traits et des capacités humaines et que les différences raciales produisent une supériorité inhérente à une race particulière



a) une doctrine ou un programme politique fondé sur l'hypothèse du racisme et conçu pour en appliquer les principes,



b) un système politique ou social fondé sur le racisme, les préjugés ou la discrimination raciale



Mme Mitchum a déclaré à la BBC qu'elle a pris conscience des lacunes de la définition actuelle il y a environ quatre ans.



"Je parlais sur les réseaux sociaux du racisme et de ce que je vivais dans ma propre école et mon propre collège. Il y avait beaucoup d'incidents qui étaient racistes mais ce n'était pas aussi flagrant", a-t-elle déclaré.



Mme Mitchum dit que la définition du dictionnaire était utilisée par des personnes qui essayaient de lui dire qu'elle avait tort.



Un troll m'a envoyé un message pour me dire : "vous ne comprenez pas ce qu'est vraiment le racisme", dit-elle.



Les gens lui copiaient et lui collaient la définition pour essayer de prouver que le racisme ne pouvait exister que si vous croyez que votre race est supérieure à une autre.



Ils lui ont dit : "vous êtes à l'université, alors que voulez-vous dire ? Vous avez aussi des privilèges". J'ai dit qu'il ne s'agissait pas de ça, mais des obstacles que j'ai dû franchir à cause de la couleur de ma peau et des systèmes en place".



Le 28 mai, Mme Mitchum a envoyé un courriel à Merriam-Webster pour souligner que le racisme est "à la fois un préjugé et un pouvoir social et institutionnel". C'est un système d'avantages basé sur la couleur de la peau".



À sa grande surprise, elle a reçu une réponse le lendemain. Après quelques échanges de mails, Merriam-Webster a déclaré que "la question devait être réglée le plus tôt possible" et qu'une révision serait faite.



Le directeur de la rédaction de Merriam-Webster, Peter Sokolowski, a déclaré à la BBC que la formulation de la deuxième définition du racisme sera "encore plus claire dans notre prochaine édition. Elle pourrait être élargie ... pour inclure le terme "systémique" et il y aura certainement une ou deux phrases d'exemple, au moins", a-t-il dit.



Les personnes travaillant sur la nouvelle définition consulteront les travaux des experts de Black studies -les études sur les populations noires des Etats-Unis-, a-t-il dit, ajoutant que la révision pourrait être faite d'ici le mois d'août.



Mme Mitchum a déclaré que la question de la définition est vitale.



"Je pense qu'il est très important que les gens soient sur la même longueur d'onde", a-t-elle déclaré.