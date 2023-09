Mort de Jean Paul D’Almeida : les confessions du camionneur

Le 4 septembre 2023, le Sénégal pleurait la perte de l'acteur, Jean Paul D'Almeida, décédé tragiquement dans un accident de la circulation. Le conducteur du camion impliqué dans l'accident, Chérif S., a été arrêté, déféré devant les autorités judiciaires, et placé sous mandat de dépôt pour « homicide involontaire ».



Le mis en cause a donné sa version concernant les circonstances de ce drame. « Je me nomme Chérif S. et je suis chauffeur de camion engagé dans le chantier du projet Bus transit rapide (Brt). L'accident en question s'est produit dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 août 2023, vers 3 heures du matin. J'étais au volant de mon camion-Benne, en plein exercice de mes fonctions. »



Il a poursuivi en expliquant que l'accident s'est produit dans un secteur mal éclairé de Liberté-6, où les travaux routiers étaient en cours. Chérif S. a précisé qu'il n'avait pas vu le taxi à temps pour l'éviter, alors que le véhicule avait marqué un arrêt soudain devant un rond-point obscurément éclairé.



Plus encore, il a précisé que son camion ne présentait aucune défaillance technique au moment de l'accident, et qu'il était en possession de tous les documents nécessaires pour conduire.



À la suite de la collision, les policiers du commissariat de Dieuppeul ont noté que le taxi, dans lequel se trouvait Jean Paul D'Almeida, avait pivoté de 45 degrés vers la droite, coincé par un bloc de béton.



La police, initialement, n'a pas arrêté Chérif S. puisqu'il n'y avait pas de décès à signaler immédiatement après l'accident. Cependant, le 4 septembre, jour du décès de Jean Paul D'Almeida, les autorités ont convoqué le chauffeur du camion, C.S., et l'ont informé de la tragédie. Il a été placé en garde à vue et déféré au parquet du tribunal de Dakar le lendemain, le 5 septembre, pour « homicide involontaire ».