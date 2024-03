Mort de Mouhamed Diop á Pikine : les résultats de l'autopsie dévoilés ( Document)

On n'en sait un peu plus sur la mort du jeune Mouhamed Diop, tué dans des circonstances troublantes á Pikine. Selon les résultats, Mouhamed est mort "suite aux complications métaboliques et hypodynamiques d'un polytraumatisme avec fractures déplacées des arcs postérieurs de la 4éme et de la 9eme cotes,...."

Aminata Diouf

