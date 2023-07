Mort de Nahel : l’incroyable imbroglio autour du communiqué des joueurs de l’équipe de France

Un communiqué publié sur les réseaux sociaux de Benjamin Pavard - supprimé puis republié - a provoqué un véritable imbroglio. Si l'initiative vient bien des joueurs de l'équipe de France, qui appellent au calme alors que l'Hexagone fait face à une montée accrue des violences, le timing n'a, semble-t-il, pas été respecté. Avant que Kylian Mbappé et Didier Deschamps ne remettent les pendules à l'heure.



Un simple communiqué a fait couler beaucoup d'encre vendredi soir. En début de soirée, Benjamin Pavard a partagé dans une story Instagram un texte écrit par les joueurs de l'équipe de France, "marqués" et "choqués part la mort brutale" du jeune Nahel.



Dans ce texte, les joueurs appellent à l'apaisement: "la violence ne résout rien". Ces déclarations, que seules le défenseur du Bayern Munich a partagé, ont rapidement tourné sur les réseaux sociaux, avant qu'elles ne soient supprimées quelques minutes plus tard.

Mais l'information est déjà en ligne peu après 21 heures.



L'Equipe annonce notamment qu'à "l'instar de Benjamin Pavard sur Instagram, les Bleus ont communiqué via leurs réseaux sociaux personnels. Le texte a été rédigé dans la journée avec l'aide de leurs conseillers".



Or, à cette heure-ci, aucun joueur tricolore n'avait publié ce communiqué. En parallèle, des déclarations de Didier Deschamps sur le sujet ont également circulé... avant d'être retirées.



Trente minutes plus tard, c'est au tour de Philippe Diallo de publier un message. "Je salue l’appel au calme et à l’arrêt des violences lancé par nos joueurs de l’Equipe de France. Footballeurs et Citoyens", a écrit le président de la Fédération Française de football sur Twitter. Sans pour autant mentionner le fameux communiqué en question, qui ne tourne plus sur les réseaux sociaux à 22 heures.



Selon les informations de Rmc Sport, la communication des Bleus s’est un peu précipitée dans cet épisode. Ces déclarations sont en revanche bien de l'initiative des joueurs de l'équipe de France.



Finalement, le suspense a pris fin peu avant 23h30, lorsque le capitaine Kylian Mbappé a publié le communiqué - sans la signature "l'équipe de France" aperçue dans la publication de Pavard. Les joueurs ne peuvent "pas rester silencieux" et appellent "à l'apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilisation".





"Le 'vivre ensemble' auquel nous sommes attachés est en danger, et il est de notre responsabilité à tous de le préserver. Il existe d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer. C'est en cela que nos énergies et nos réflexions doivent se concentrer. Le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction."



Une initiative partagée par le sélectionneur Didier Deschamps. "Alors que notre pays souffre, nos joueurs ont décidé de lancer un appel au calme. Je salue leur initiative, à laquelle mon staff et moi nous associons. Nous avons également une pensée pour la famille de Nahel. Toutefois, sans vouloir donner de leçons à personne, j’ai la profonde conviction que la violence n’a jamais rien résolu. J’espère de tout cœur que la situation va s’apaiser", a conclu le coach.