Mort de Serigne Abdoul Aziz Sy: le présumé meurtrier, fils du marabout, placé sous mandat de dépôt

Nouveau développement dans le dossier du meurtre de Serigne Abdoul Aziz Sy Ibn Serigne Moustapha Sy Djamil. Le présumé meurtrier et fils du défunt, M.S, âgé de 28 ans, a passé sa première nuit en prison. Il a été placé sous mandat de dépôt mardi, par le juge du deuxième cabinet, Abdoulaye Assane Thioune, ce malgré le rapport du médecin qui montre qu’il souffre d’une maladie mentale chronique.



Joint par nos confrères du journal L’Obs, son avocat, Me Serigne A. Mbengue, a déclaré avoir tenté de lui éviter la détention en demandant son emplacement en psychiatrie.

« Nous avons effectivement présenté au juge le rapport du docteur Matar Bâ qui dit que le garçon est suivi et qu’il a été hospitalisé du 30 mars au 6 mai dernier, à l’hôpital Fann. Le rapport du médecin, remis au juge précise aussi que le tableau clinique présenté par M. Sy montre qu’il souffre d’une maladie mentale chronique nécessitant un suivi régulier et à vie », a-t-il expliqué.



L’avocat de revenir sur les trois (3) critères pour maintenir son client dans les liens de la détention. « Evoquant la gravité des faits, le trouble à l’ordre public et le risque de réitération des faits, le magistrat a jugé nécessaire de le placer sous mandat de dépôt ».

Pour rappel, M. Sy n'a pas nié les faits lors de son audition. Devant les enquêteurs, il avait soutenu avoir tué son père à l'aide d'un couteau. Ses proches avaient brandi l'argument de la démence.